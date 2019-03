Dani Mateo: “Mi propósito es dejar de quemar la tarjeta de crédito, sólo usaré la black”

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LOS FAMOSOS PARA 2015?

‘Zapeando’ ha salido a la calle a conocer de primera mano cuales son los propósitos de algunos famosos para este 2015, y poder tener una excusa luego para castigarles si no los cumplen. La mayoría de ellos coinciden en los tópicos: dejar de fumar, hacer más ejercicio, disfrutar más de la vida, no fundir la tarjeta de crédito, una copa y para casa. Los que no saben que contestar se lanzan a predecir cuales podrían ser los propósitos de otros famosos, como Carlos Jean que apuesta por que el de Cristiano Ronaldo es que el Atleti gane la liga.