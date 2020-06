Nada más arrancar Zapeando, Dani Mateo tiene una sorprendente pregunta para sus compañeros en el plató: ¿alguna vez han tenido un trabajo original? Miki Nadal recuerda cuando trabajaba en una fábrica de botellas de vidrio de Zaragoza junto a su padre: "En cuanto se caía una botella, no sabéis el follón que se montaba porque caían miles y había que parar todas las máquinas".

Por su parte, Dani Mateo explica que trabajó en una empresa, "no ilegal, pero en el borde", que "se dedicaba a llamar a señores muy mayores por si querían anunciar tu taller o su bodega y me mandaban a mí a cobrarlo".

"Una vez llegué a Lleida, y cuando le fue a cobrar a la señora me dijo que no había puesto ningún anuncio", destaca Dani Mateo, que afirma que la mujer le dijo que lo hablara con sus hijos. "De repente, salieron dos tíos grandes como los de 'La matanza de Texas' y me fui sin cobrar", recuerda.

En otro programa de Zapeando, Dani Mateo desveló en este vídeo uno de los detalles que no se vieron de la espantada que le dio Justin Bieber en una entrevista: El Rubius, Cheeto y Mangel le iban a dar una sorpresa con un pollo de goma.