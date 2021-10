Dani Mateo ha pedido a Ana Pastor que ordenase en una pizarra las prioridades en su vida entre las opciones 'beber', 'comer', 'dormir', y 'lo otro'. La periodista lo tiene claro: la más importante es dormir. Y, después ha colocado 'dormir' y 'lo otro' a la misma altura, algo que el presentador de Zapeando no ha podido pasar por alto.

"Son tantos los chistes que se me están acumulando en la cabeza al poner 'comer' y 'dormir' juntos que no te los puedo hacer", ha afirmado, a lo que ha añadido: "Igual sí que vais muy jodidos de tiempo". Ante estas palabras, Pastor le ha respondido: "Cada uno tiene sus prioridades. Si a ti te gusta chuzarte es tu problema". "No ataques que esto lo has hecho tú sola", ha reaccionado Mateo. En el vídeo completo que acompaña a esta noticia puedes ver el cruce de 'zascas' entre ambos.