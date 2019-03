Cristina Pedroche:"¿Entonces ese micrófono puede estar poseído por el demonio?"

MISTERIOS SIN RESOLVER

En la sección de 'Hechos Inexplicables' presentada por Quique Peinado, en 'Zapeando', han hablado de efectos paranormales, como: micrófonos que se mueven sólos, sonidos raros, sombras misteriosas, etc. Unos "hechos inexplicables" a los que teme Cristina Pedroche que prefiere que no hablen de ese tema y pide que enciendan las luces. La colaboradora ha declarado que " estas cosas me dan miedo y no pudo dormir por las noches, ¡parad ya!". Además, Miki Nadal desvela algo: "tengo el superpoder de decir cosas y que esas cosas pasen inmediatamente".