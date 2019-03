Cristina Pedroche: "No os perdáis 'Pekín Expess', it's very important for my life"

SEMIFINAL DEL PROGRAMA

La presentadora de 'Pekín Express' llega a 'Zapeando' para adelantar qué podrán ver los espectadores en la semifinal del programa. Además, Cristina Pedroche hace un repaso por algunas de las muletillas que han puesto de moda sus aventureros como 'maricón', 'It's very important for my life', 'mi vasquito' o 'looking for the life'.