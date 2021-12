Cristina Pedroche está muy nerviosa a dos semanas de las Campanadas 2021, y es que la joven todavía no tiene terminado su look. Incluso, confiesa que Josie le ha propuesto una idea que no termina de ver clara. "Lázate a la piscina que seguro que hay alguien que te recoge", insiste el experto en moda en el plató a su compañera, que levanta los brazos: "¡Qué nervios tengo, porque ya no es solo decidir o no, es que ya veo caras de gente que puede estar pensando cosas!".

Nada más ver los brazos de la zapeadora de Vallecas, el resto de la mesa alucina. "¡Qué brazacos!", exclama Miki Nadal a su compañera, que vuelve a mostrar su espectacular musculatura. "¡Qué barbaridad!"; afirma a su lado un alucinado Josie mientras que Dani Mateo bromea: "No creo que nadie critique así tu vestido". Por su parte, Quique Peinado afirma que "te da una hostia y te pone a andar". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.