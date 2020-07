Lorena Castell sabe que Cristina Pedroche es una 'experta' en TikTok, así como en posturas de Yoga imposibles. Por eso, le ha preguntado si se atrevía a repetir el reto de la modelo Jena Frumes, quien, tal y como se puede ver en el vídeo, con un vaso con hielo en la frente, da una voltereta hacia atrás y posa el vaso en el suelo con ayuda de las piernas sin que se le caiga el hielo.

"Yo creo que lo puedes hacer ¿Te atreves?", le ha preguntado Castell, a lo que Anna Simon ha mostrado su 'indignación' por no proponérselo a ella. "No lo hago ahora mismo porque llevo falda y me veríais las vergüenzas", ha comentado Simon, tras lo que ha preguntado a Pedroche si ella se atrevía y la zapeadora ha contestado afirmativamente, aunque ha reconocido estar "nerviosa" por el reto que le habían propuesto.

"Yo ya veo complicado aguantar eso en la frente", ha dicho la presentadora de Zapeando, mientras Pedroche se ha lanzado a hacer el reto en directo en pleno plató de Zapeando. "Apretando abdominales. Ahí fuerte el CORE", le ha dicho Lorena Castell, mientras veía a Pedroche hacer el reto imposible, que en el primer intento no ha conseguido, ya que se le ha caído el vaso con hielo.

Sin embargo, en el segundo intento, sorprendentemente, lo ha conseguido y lo ha celebrado con un desternillante baile con apertura de piernas incluida ante la mirada de sus compañeros que han celebrado con aplausos el que Pedroche haya hecho el complicado reto. "¡Qué tensión! Sé que en televisión hay que hacerlo deprisa", ha reconocido Pedroche.

"Si el lunes viniera aquí lo hago en la cara de la Pedroche, pero me voy de vacaciones", ha dicho, por su parte, Anna Simon, tras ver que su compañera ha conseguido el reto.