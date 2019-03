Cristina Pedroche: "Con los chupitos hay que brindar y apoyar"

LOS 'ZAPEADORES' AHOGAN SUS PENAS EN EL PLATÓ

Quique Peinado revela que está pasando una mala racha y está viendo muchas noches 'El Gato' para ver si cumplían las amenazas de que iban a 'poner las pilas' a los 'zapeadores'. Al final lo hicieron y Miki Nadal les apoya. "Vosotros os pasáis de rojos hasta para laSexta", afirma el colaborador del programa. Ana Morgade sin embargo se defiende: "¿Con lo que hablo yo te crees que me lo puedo escuchar todo? Me canso, me doy dolor de cabeza".