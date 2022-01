Dani Mateo conecta en pleno directo de Zapeando con "el matrimonio López Pardo", quienes desde el plató de Más Vale Tarde bromean sobre el programa que los zapeadores estaban comentando en directo: 'The Language of Love' demuestra que el idioma no es la única barrera entre británicos y españoles para formar una pareja. "Es lamentable que a pesar de haber tenido ocho planes educativos sigamos manejando el inglés como Mariano Rajoy", bromea Iñaki López.

Además, los presentadores avanzan los temas que van a tratar en el programa. Sin duda, la noticia del día es el comunicado de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciando la "interrupción de su matrimonio" de común acuerdo. "Hay ciertas dificultades en esa familia para pronunciar la palabra divorcio a pesar de que han hecho uso de ella en varias ocasiones", destaca Cristina Pardo. Puedes ver la conexión al completo entre el plató de Zapeando y Más Vale Tarde en el vídeo principal de esta notica.

"Somos los únicos Iñaki y Cristina que quedan en pie"

Cristina Pardo e Iñaki López analizan las fotografías de Iñaki Urdangarin con otra mujer en su conexión en directo con Zapeando. Puedes ver el momento en este vídeo.