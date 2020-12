Finaliza un año muy complicado. Sin embargo, Zapeando ha aportado su granito de arena para sacarnos una sonrisa a todos. Dani Mateo, Cristina Pedroche, Miki Nadal, Lorena Castell, Quique Peinado, Valeria Ros y compañía han protagonizado algunos momentos realmente desternillantes: desde la madre que se hizo viral por apoyar a su hijo deportista hasta el niño que se pone en frente de un toro para evitar que embista a su abuela.

Recopilamos lo mejor de Zapeando 2020, donde se ha hablado de polémicas (como las críticas y posterior respuesta de Cristina Pedroche por su look de Nochevieja en 2019, ya convertido en tradición navideña), de redes sociales (con los mejores vídeos de TikTok e Instagram) y, por supuesto, de lo más desternillante del mundo de la televisión. Así ha sido este año en Zapeando:

El hartazgo de Pedroche: "Cada vez tengo que soportar más críticas"

Apenas pasaban un par de días desde Nochevieja, y Miki Nadal ya preguntaba a Cristina Pedroche por su próximo vestido para las Campanadas. A diferencia de otros años, la presentadora lució en la víspera de 2020 un ortodoxo vestido-armadura, con el que "no enseñaba nada", como ella misma asegura. Sin embargo, la joven se mostraba harta de las críticas que recibía por cualquier motivo, por lo que puso sobre la mesa que no volviera a retransmitir el evento: "Cada año es más difícil, cada vez tengo que aguantar más críticas. Los años anteriores, porque enseñaba mucho; este año, que solo enseño un trocitito de nada, también me dan por todos los sitios", expresaba. Puedes ver su reacción completa en el siguiente vídeo:

La surrealista respuesta de una madre a su hijo

En noviembre, Zapeando entrevistó a Adelaida Morales y José María López, madre e hijo hechos virales por una curiosa situación. López estaba disputando el 'Iron Man' en Argentina —una de las competiciones de Triatlón más duras del mundo—, cuando decidió preguntarle a su madre en qué posición iba en la carrera. Ambos tenían acordado esto y otras tantas instrucciones, ya que el corredor no podía estar pendiente de todo. No obstante, su madre, lejos de facilitarle esta información, expresó un comentario mucho más cómico e inesperado, que puedes ver en el siguiente vídeo y que, sin duda, ha sido uno de los virales de 2020.

El baile de Lorena Castell junto a su madre

La colaboradora de Zapeando Lorena Castell protagonizó este año, gracias a su madre, uno de los momentos más recordados del programa. En este vídeo ambas aparecen bailando al ritmo de la canción 'Mamá', de Omar Montes. "¿Esto es un claro ejemplo de ‘de tal palo, tal astilla’ o tus genes fiesteros no sabe de dónde vienen?, preguntaba Miki Nadal.

Así llamaban a Cristina Pedroche en su barrio

En una de sus visitas al plató, Santi Alverú, Defensor del Espectador, dio una exclusiva muy jugosa: cómo eran en el colegio Dani Mateo, Anna Simon, Cristina Pedroche, Valeria Ros y Lorena Castell. Pedro, un compañero de Pedroche en primaria, recordaba la personalidad de la colaboradora ya desde pequeña: "Era todo corazón, no dudaba en ayudarte cuando te hacía falta algo, debo de agradecerle un par de aprobados". De hecho, la define como una "empollona y muy buena persona" y, además, se atreve a desvelar el mote con el que la conocían. En el vídeo que acompaña estas líneas puedes descubrir cuál es:

Jugarse la vida por su abuela

Sin duda, uno de los momentos más impactantes de Zapeando se encuentra en un vídeo grabado por una cámara de seguridad en la India. En él, se ve cómo una anciana es embestida agresivamente por un toro. Es entonces cuando su nieto, que también se encuentra en el recinto, acude con celeridad a socorrerla: "Qué escena más bonita", exclama Valeria Ros, que no puede evitar contener la emoción tras ver estas imágenes tan chocantes. En el vídeo inferior puedes ver cómo fueron los hechos:

Cuando Anna Simon abandonó el plató por su mayor fobia

El pasado mes de mayo, la zapeadora Anna Simon tuvo que enfrentarse a su mayor fobia. Dani Mateo, consciente de esta debilidad, no dudó en frotarse los pies encima de la mesa con los calcetines puestos. "Hostia, no puedo con el ruido", espetó la zapeadora antes de levantarse. "De verdad que no puedo, adiós", aseguró ante las risas del presentador. En el siguiente vídeo puedes ver su cómica reacción:

Así lo petó la coreografía de las chicas de Zapeando

En la red social TikTok aparecen continuamente bailes virales. Y este verano las zapeadoras se atrevieron a interpretar una de estas coreografías en directo. "¡¡A la primera!!", llegaba a gritar Cristina Pedroche tras bordar los pasos. Eso sí, Anna Simon reconocía haber tenido un "laspuscito". El resultado, en el vídeo de a continuación:

El comentario de Unax Ugalde que afectó a Anna Simon

El pasado mes de septiembre Zapeando entrevistó a Unax Ugalde, que encarna al personaje de Hugo Mujica en la serie 'La Valla' de Atresplayer Premium. En este programa, los colaboradores pudieron hablar con el actor acerca de esta serie ambientada en un futuro próximo, en donde cada vez la mayor escasez de recursos naturales ha convertido a las democracias occidentales en regímenes dictatoriales. Al final de la entrevista, Unax sorprende en directo al dar una noticia que afecta, especialmente, a Anna Simon. En este vídeo puedes ver su comentario y la reacción de la zapeadora:

El día que Wyoming dio la cara por Arturo Valls

En pleno confinamiento, Dani Mateo tuvo una charla con el presentador Arturo Valls. La entrevista indaga en algunos de los momentos más personales de Valls, hasta el punto de confesar sus dudas al inicio de su carrera: "Recuerdo cuando me dijeron que no funcionaba, que era un reportero de segunda en un programa de primera", expresa el cómico. Es aquí donde aparece la figura de Wyoming: "Había gente del programa que dijo que les molaba y que había que darme una oportunidad, fue muy emocionante, mis compañeros apostaron por mí, Wyoming, la dirección... fue muy potente", añade. En este vídeo puedes ver la entrevista completa:

La niña que humilló a un joven que intentaba chulearse

"Una forma de sufrir una humillación es que te pongas a hacer el chulo con un balón y una chica te ponga en tu sitio", explicaba Quique Peinado el pasado mes de agosto. En este programa, Zapeando comentó uno de los vídeos más populares de la red: en él, un joven se pone a hacer filigranas delante de una niña, aunque el resultado no sale como esperaba. "El chaval se queda hundido en la miseria", añade el colaborador. En este vídeo puedes ver lo ocurrido: