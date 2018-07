ZAPEANDO ANALIZA LA BIENVENIDA AL VERANO MÁS ORIGINAL

¿Los Backstreet Boys en Zapeando? "No, no los he traído, pero lo tengo pendiente" asegura Frank Blanco a Anna Simon antes de ver el vídeo de bienvenida al verano que hizo Jimmy Fallon junto al grupo americano en su programa al ritmo de 'I want it that way'.