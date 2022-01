'El Hormiguero' fue testigo del encuentro más esperado después del de 'Física o Química', el de Will Smith y Pablo Motos. "No hubo abrazo, porque Will Smith estaba en Londres, pero el reencuentro tuvo todo lo que esperábamos: muestras de cariño, mucha admiración mutua, y un poco de promoción, porque un amigo que no ve tus pelis no es tu amigo", ha comentado Valeria Ros.

"Estoy feliz de verte, te quiero mucho, te echo mucho de menos. Quiero que vengas a España", le dijo Pablo Motos a su amigo Will Smith, a lo que el actor le respondió que "ojalá" hubiese podido estar en plató. Además, el actor contó una anécdota para demostrar que su madre es la persona "más dura". Y es que la mujer, entre esperar a ver la evolución de su pierna, y que le amputasen la pierna, eligió lo segundo porque, según contó Smith, la mujer tenía organizado un "crucero con amigas".