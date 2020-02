"Yo no me arrepiento de ningún tatuaje", destaca Lorena Castell, quien confiesa una anécdota sobre el primer tatuaje que se hizo: "Como vi que estaba saliendo mal me hice un par más para que no se notara".

Además, la zapeadora muestra dos de sus tatuajes en un brazo, un ovni y un bebé con su madre, representádola a ella misma y a su hijo.

Por su parte, Dani Mateo afirma que él se arrepiente de todos sus tatuajes porque se los hizo a una edad "en la que antes de que se seque la tinta ya te está quedando mal". Tras su confesión, Lorena Castell insiste en que uno se tiene que hacer tatuajes porque quiere no por lo que puede pensar la gente.

Y es que no es la primera vez que los zapeadores hablan de sus tatuajes. Lorena Castell y Valeria Ros enseñan en este vídeo de Zapeando los tatuajes que tienen en el cuerpo. Incluso, Castell se ofrece a quitarle uno de "expresidiario" a Valeria Ros.

