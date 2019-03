Anna Simon: "Pasar no ha pasado nada, pero imagínate que descarrila un tren"

ANNA SIMON CONECTA DESDE EL PASILLO

A veces, los reporteros llegan a las noticias cuando no hay nada o no se sabe dónde está la información. En 'Zapeando' han querido ejemplificar este tipo de conexiones mandando a Anna Simon al pasillo, donde, como era de esperar, no pasaba absolutamente nada. El directo, con Quique Peinado dirigiéndolo, no tuvo nada más allá de conocer el número ganador del Euromillones o lo que podría haber pasado, según la cabeza de Anna Simon.