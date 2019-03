SUS SECRETOS, AL DESCUBIERTO

Anna Simon, Lorena Castell y Frank Blanco han confesado en Zapeando que alguna vez han robado y descubren los objetos que les tentaron. "Yo una vez robé unas chuches y me pillaron, es que hay que ser tonto", confiesa el presentador, mientras que Anna Simon asegura que robó "unas postales de Take That".