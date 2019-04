Anna Simon, dolida con Miki Nadal por su "feo" comentario en Tu cara no me suena todavía: "Me criticaste y no estaba allí para defenderme"

LA ZAPEADORA ASEGURA QUE SUENA PEOR QUE "TE QUIERO PERO COMO AMIGO"

La zapeadora de Mollet confiesa en Zapeando estar dolida por el comentario que hizo Miki Nadal en Tu cara no me suena todavía sobre ella sin estar delante. El zapeador maño criticó la forma de imitar de Anna Simon a Amaia Montero y la colaboradora no se lo ha tomado nada bien… Miki intenta remediarlo con un reto.