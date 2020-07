Dani Mateo se ha marchado de vacaciones y Anna Simon ha asumido la labor de presentadora. En su primer programa al mando de Zapeando le ha mandado un 'dardo' a su compañero.

"Desde hoy estaré al frente. Por fin vamos a tener un poco de sentido común en esta mesa, que ya era hora", ha comentado la colaboradora.

Tras escuchar este comentario, Lorena Castell ha señalado "no entiendo lo del sentido común, si ya lo teníamos". Aunque instantes después ha rectificado: "Ah no, que no teníamos".

Antes de marcharse de vacaciones, Dani Mateo comentó con el resto de zapeadores el momento que vivió en El Intermedio, cuando decidió ponerse el vestido que lució Cristina Pedroche en las Campanadas de 2019, para despedir la temporada.