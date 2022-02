Dani Mateo conecta en directo desde el plató de Zapeando con Ángela Cremonte, protagonista de 'Mentiras', la serie de Antena 3 cuyo final llega esta noche a Antena 3. "Es la traca final, hay mucha tensión acumulada y explota todo", explica la actriz, que afirma que desde el principio el elenco sabía cuál iba a ser el final: "A mí me da un ataque si no lo sé". Eso sí, afirma que "han ido ajustando cosas" para "afinar", algo poco habitual.

"Cuidado que me despiden", bromea cuando Dani Mateo le vuelve a preguntar si han dejado a los actores tocar el guion. "Nos han dejado participar, es decir, ,en el set de rodaje había un diálogo abierto constante", explica Cremonte, que detalla que si encontraban algo en el guion que no les gustaba se hablaba entre los actores, los directores y el otro productor no se grababa la secuencia: "Es una especie de laboratorio inusual porque no suele ser así". Además, la actriz explica que aunque se cierra la trama hay un hilo gordo si se quiere hacer una segunda temporada.