Ana Morgade comenta algunas meteduras de pata en los concursos: "Vete a la tele, que te dan cosas gratis"

ZAPEANDO REPASA LAS MEJORES METEDURAS DE PATA EN LOS CONCURSOS DE LA TELEVISIÓN

Quique Peinado ha elegido como su momentazo de televisión lo que ocurrió en el programa de la CBS 'The price is right'. Una de las concursantes tenía varias oportunidades para acertar en un panel el precio de un coche, algo que no le debieron explicar bien a la azafata porque acabó resolviendo la solución antes de tiempo, y esto hizo que la concursante acabase llevándose el premio: "Vete un rato a la tele que te dan cosas gratis", comenta Ana Morgade. Así, Peinado aprovecha para repasar algunos de los errores más llamativos en los concursos de la televisión.