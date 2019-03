Ana Morgade: “¿El Atlético de Madrid campeón de Liga? ¿También juegan con ropa?”

LA ‘ZAPEADORA’ HOMENAJEA AL EQUIPO ROJIBLANCO CON UN PLAYBACK

‘Zapeando’ le ha preparado una sorpresa a Ana Morgade. La ‘zapeadora’ tiene que ponerse todas las cosas que tiene en uno de los cajones de la mesa para interpretar ‘We are the champions’ de Queen: un bigote, una camiseta de ‘rayas marineras’ y un micrófono para cantar el playback como si no hubiera mañana. Subida a la mesa y dándolo todo junto a sus compañeros la colaboradora homenajea sin saberlo al Atlético de Madrid tras proclamarse campeón de Liga.