Lorena Castell cuenta en Zapeando el día que subió a sus redes sociales una foto retocada con photoshop: "No me di cuenta de que la barandilla estaba torcida hasta que mis amigas me avisaron".

Tras escuchar la divertida anécdota de la zapeadora, Dani Mateo pregunta a Cristina Pedroche si le ha sucedido algo parecido. La joven afirma que ella nunca retoca las fotos sino que tiene otros trucos.