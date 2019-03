Adrián Lastra: “Todo el mundo se come la boca. Pedro no se come nada. ¿Qué está pasando?”

EL ACTOR QUIERE QUE SU PERSONAJE VIVA UNA HISTORIA DE AMOR

Por tercera vez, Adrián Lastra visita ‘Zapeando’. En esta ocasión, lo hace para hablar del estreno de la segunda temporada de ‘Velvet’, donde encarna a Pedro. El actor habla de la serie y de los líos amorosos de los que su personaje carece. Adrián Lastra confiesa que ha hablado con los guionistas porque en la serie “todo el mundo se come la boca. Pedro no se come nada. ¿Qué está pasando?”. Y es que aunque tuvo una historia de acción con Marta Hazas, él quiere “algo de verdad como Miguel y Paula”.