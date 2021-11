Maya Pixelskaya muestra en Zapeando un increíble desafío de la ingeniería japonesa, que se lanzó a crear el primer aeropuerto flotante, concretamente situado sobre una isla artificial. Está ubicada en la bahía de Osaka porque no había espacio para hacerlo sobre el propio terreno de la ciudad por lo que idearon una isla artificial que dejaron unida con la tierra a través de un larguísimo puente de 3.750 metros.

Su terminal es la más larga del mundo: 1,7 kilómetros de punta a punta y por ella pasan 18 millones de viajeros al año. Las obras comenzaron en 1987 y se inauguró en 1994, el presupuesto se les fue de las manos y alcanzó los 17.000 millones de euros. Para ello, primero tuvieron que reforzar el fondo marino para que la isla no se hundiese y después colocar un dique a ambos lados de la isla para protegerla de los temporales habituales en la zona, como los terremotos y los tifones. Esto no fue suficiente para que la isla no se hundiese, y a día de hoy las previsiones de los expertos es que acabe completamente hundida en 2056. No te pierdas todos los detalles de esta obre de ingeniería en este vídeo.

