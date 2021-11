El 'Metaverso' está más cerca de lo que parece. Diversas compañías trabajan en crear un mundo virtual en el que la realidad virtual haga posible la participación casi real de cada uno de nosotros en este universo paralelo.

Sin embargo, no todo es de color de rosas. Lorena Castell ha puesto sobre la mesa de Zapeando algunas de las desventajas de este 'avance' virtual: "¿Se supone que yo estoy bailando en mi casa sola pero en ese mundo virtual estoy con vosotros? Entonces tú estás solo. Si me gustara Quique no le podría dar un beso", ha indicado la zapeadora, que ha asegurado que "no le está gustando nada".