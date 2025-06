Marina Comes expone por qué no te debes perder el Valle del Douro, un paisaje con denominación de origen cerca de Oporto

¿Todavía no has decidido qué hacer durante tus vacaciones? La influencer de viajes Marina Comes visita Zapeando para descubrir alguno de los rincones de Portugal más interesantes. Uno de estos destinos es el Valle del Douro. "Es una región vinícula súper pintoresca", cuenta Marina.

Como cuenta la creadora de contenido, esta zona tiene muchas colinas lo que obliga a hacer los viñedos en terraza. Comes cuenta que, además, en esta zona hay alojamientos perfectos para darse "un caprichito". "También hay casas rurales y otras opciones", añade. Otra de las particularidades de esta zona es que se pueden recorrer en barco desde Oporto o en tren, así que no es necesario contar con un coche para poder visitarla. "Yo la he hecho en autocaravana", cuenta María Gómez.

Otra de las visitas que se pueden hacer desde Oporto es viajar hasta la ciudad de Braga. Esta ciudad recibe la denominación de 'la Roma de Portugal'. Para la influencer, este apodo es "ambicioso" pero, como cuenta, deriva de la fundación de la ciudad hace más de 2.000 años por parte de los romanos.

Para comes, lo que más le impactó es el Santuario del Bom Jesus, situado sobre una colina. "Tiene una escalinata barroca espectacular de 600 peldaños que parece ser que simboliza la ascensión espiritual", cuenta Comes. A pesar de ello, este santuario tiene un funicular que evita la ascensión.