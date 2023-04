La somniloquía es una alteración del sueño que se refiere al hecho de hablar en sueños. Esto es lo que quiere visibilizar Marina Borrás, una periodista de Gandía que se graba mientras duerme y sube los vídeos a sus redes sociales. En Zapeando, nos cuenta que es sonámbula desde los ocho años y que lleva "toda una vida de médicos, tratamientos, intentando ver si esto se calma", pero reconoce que no remite.

"Estamos hipnotizados con tus vídeos, es la Marina más auténtica", le espeta Dani Mateo, y ella dice ser "más graciosa y original dormida que despierta", aunque explica que sus noches "son una aventura". La gandiense admite que no ha tenido ninguna experiencia peligrosa pero cuenta que come por las noches: "Lo engordo pero no lo disfruto".

Marina indica que "el tema pareja es complicado", pues admite no ser "la mejor compañera de cama". Sin embargo, relata que con los que peor lo ha pasado ha sido con compañeros de piso porque no solo se limitaba a comer, sino también a robar comida. "Estaría genial despertarme y que estuviera todo el piso limpio", expresa.