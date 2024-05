El Maestro Joao visita el plató de Zapeando para hablar sobre su decisión de transicionar, que ha anunciado este jueves en el programa 'Baila como puedas'. "¿Cuánto tiempo llevas madurándolo? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Por que ahora?", le pregunta Miki Nadal.

"Llevo madurándolo 60 años, así que ha sido un ratito", responde el vidente, que asegura que "es algo muy complicado de explicar porque, al final, es algo que tú eres y sientes". "Hace 60 años las cosas no eran como ahora", dice El Maestro Joao, quien deja claro que "siempre" se ha sentido bien consigo mismo: "No he pasado ninguna depresión, ni he estado mal".

"Mi vida es mía, es solo una y haré con ella lo que me dé la gana", defiende El Maestro Joao, que asegura que solo se "ha amoldado a los tiempos", aunque no ha pillado por sorpresa a sus amigos. "Es una decisión que está muy pensada y sentida, porque me parece una locura que sea algo que se tramite con velocidad", concluye su intervención, que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.