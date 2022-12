Cristina Pedroche se ha enfrentado a la pregunta heavy de un espectador, que le pedía que se mojara y reconociera a casa de qué zapeador no iría en Nochebuena: "Lorena, porque monta demasiada fiesta y a mí me gusta estar más tranquilita". "Bueno, ya sabes que donde comen 22 comen 23", le dice la catalana, que reconoce en Zapeando estar emocionada porque lleva dos años sin ir a pasar la Navidad a Barcelona y este, por fin, va a ir.

"Me hace especial ilusión porque mañana me juntaré con todos mis tíos y primos", comenta, y explica que en su casa son muy de cantar villancicos, en buena parte, para recordar a sus abuelos fallecidos: "Mi abuela cantaba siempre villancicos y eran muy antiguos, por eso tenemos un cantoral. Nos ponemos todos los gorros y cantamos, aunque no nos guste lo hacemos por los yayos", explica. Es en ese momento cuando se le entrecorta la voz y, emocionada, suelta: "Ay, que lloro". Puedes ver el emotivo momento, que Dani Mateo corta con una de sus bromas, en el vídeo principal de la noticia.