"¿Qué te pasa en la voz?", ha querido saber Miki Nadal al escuchar hablar a Lorena Castell, presentadora de Zapeando este viernes. "Me he levantado a las 5:00 horas y me he recorrido una cuneta al lado del aeropuerto de Los Rodeos porque tenía que venir en un vuelo de las 7:00 horas, aunque al final ha venido más tarde", ha explicado Castell.

Así, la zapeadora ha subrayado que se la "levantado a las 5:00 horas", por lo que para ella ya eran "las 9:00 de la noche" cuando grababan Zapeando. "Estoy por acostarme", ha bromeado, tras lo que María Gómez le ha preguntado si la presentadora quería "un cojincito". "No, ya está, Con que me acabe el té, ya me viene bien", ha respondido Lorena Castell, zanjando el tema.