Santi Alverú regresa al plató de Zapeando como Defensor del Espectador para mostrar los mensajes que le llegan de los espectadores sobre los zapeadores y el programa. Por ejemplo, una espectadora le ha preguntado por la sorpresa que le dio el novio de Lorena Castell a la presentadora al aparecer en directo en una conexión de Miki Nadal desde la playa.

¿Pensó Lorena Castell que en algún momento le pediría matrimonio? La presentadora de Zapeando lo tiene claro: "Que yo sepa, todavía no. En todo caso, a este se lo pediría yo, que no se me escapa". Es más, Lorena Castell reivindica que sea la chica quien se lo pida al chico: "No siempre tiene que pedirlo el chico. Es muy clásico, qué antigüedad un señor hincando rodilla". Paula Púa defiende la opinión de Lorena Castell confesando que fue ella quien se lo pidió a su novio. ¿Cómo fue?, ¿cómo querrían el resto de zapeadores que fuera su pedida? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.