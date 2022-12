En el programa anterior, Dani Mateo conectó en directo con Lorena Castell para celebrar su victoria en Masterchef Celebrity, pero, ahora, la zapeadora visita el plató con el premio del concurso de cocina y la chaquetilla puesta.

"Después del paso de Miki Nadal y del tuyo, habéis dejado fatal a Josie, que solo quedó finalista", destaca Dani Mateo al ver cómo de los tres participantes de Zapeando en Masterchef Celebrity, dos ganaron. El propio Josie presente en plató tras las cámaras interviene para felicitar a su compañera. Además, Castell lanza un guiño a Pedroche, sentada a su lado: "Como no has abierto aun el StreetXo nuevo, igual me quieres contratar". Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.