Tras ver el viral de un hombre que ha decidido sustituir el papel higienico por hojas de una planta, Dani Mateo hace la siguiente pregunta a los zapeadores y "sin paños calientes": "¿Os habéis limpiado el culo con una hoja?". "No", responde Quique Peinado, mientras que Valeria Ros, Cristina Pedroche e Iñaki Urrutia no dudan en confesar que "sí".

De hecho, el de Zaragoza recuerda cuando iba de pequeño al campo con su abuelo y le entraban ganas de ir al baño: "Me decía que me limpiara con una hoja o una piedra lisa. Pero no lo vi yo claro". Y, es que, según cuenta Dani Mateo desde la experiencia "había que ir con cuidado con las piedras porque se suelen devolver al sitio dadas la vuelta": "Alguna vez las girabas y había premio en la tapa de yogur de uno que había ido antes", comenta.

Pero no son los únicos, Cristina Pedroche también se vio obligada a hacer sus necesidades mayores en el campo un día que salió a correr: "Hace como 4 ó 5 años salí a correr un domingo por la mañana en cerca de casa de mis padres y, de repente, me entraron ganas de hacer caca". Así que, antes de interrumpir su carrera y volver a casa prefirió soltarlo: "Es mejor estar liberada".

Puedes escuchar las confesiones escatológicas de los zapeadores en el vídeo principal de la noticia. ¿A ti también te ha pasado?