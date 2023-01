Hay muchas formas de ganar seguidores en redes sociales, como "arriesgar tu vida con un challenge muy loco, escribir una canción con indirectas a tu ex o pagar a Tik Tok por ello", detalla Lorena Castell. Pero si ninguna de estas acaba de convencer, siempre se puede comprar interacciones falsas y seguidores, como informa Thais Villas a sus compañeros de mesa: "Es decir, que quien no tiene millones de likes en redes es porque no quiere o porque no puede pagarlo".

En el vídeo principal de la noticia la también colaboradora de El Intermedio desglosa el coste que tiene ser famoso en redes, según un estudio que ha hecho la Universidad Carlos III: "Comprar mil seguidores en Instagram cuesta 4,3€ y mil likes 1,3€". Descubre cuánto cuestas las visualizaciones, reproducciones y reseñas en Google y TripAdvisor sobre estas líneas donde, además, también aclara que famosos como Zendaya, Lebron James o Miley Cyrus, entre otros muchos.