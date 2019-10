Un equipo de Zapeando ha salido a la calle para entrevistar a varios hombres y conocer cuáles son sus rituales de belleza.

"Yo me pinto el pelo y las cejas porque ya soy mayor y me doy crema para afeitar", explica uno de ellos. Mientras, otros dos hombres aseguran que no se depilan porque "esos son los metrosexuales".

Tras realizarles estas preguntas, el equipo del programa les ha propuesto que prueben una mascarilla hidratante, aunque a alguno de los entrevistados les ha costado adivinar de qué se trataba. "Parece una máscara de Halloween, pero supongo que será algo hidratante".