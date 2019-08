¿Puede ser el teléfono móvil un poco traicionero? ¿Cuáles han sido los despistes más graciosos de los españoles? Zapeando se lanza a la calle para conocer las anécdotas más divertidas de mensajería instantánea de los ciudadanos.

En la calle reconocen meter la pata en bastantes ocasiones, sobre todo en los grupos de WhatsApp, como un chico que confiesa haber cometido un 'pequeño' despiste: "He enviado una foto inapropiada al grupo de la familia de mi novia".

Los ciudadanos revelan haberse equivocado alguna vez y haber mandado un mensaje a la persona que no debían, como un joven que aclara haber tenido confusiones entre dos personas especiales y añade un consejo bien claro: "Algunas noches es mejor no usar el WhatsApp". También recomienda no tocar el teléfono para evitar tentaciones: "Poner el móvil en modo avión, o apagarlo, a ser posible, a partir de las doce".