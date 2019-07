¿Qué piensan las ciudadanas sobre las infidelidades? ¿Creen que las españolas son las menos infieles pero las que más tontean? Zapeando se lanza a la calle para comprobarlo.

La mayoría confiesan no estar de acuerdo con el resultado de la encuesta: "Dudo de su veracidad. No creo que todas las chicas hayan dicho la verdad". Además, declaran haber conocido alguna infidelidad en su entorno: "Si, pero no voy a decir quién".

También admiten haber tonteado alguna vez con otra persona teniendo pareja: "Esta muy bien tontear estando casada, soltera o con hijos. Los ojos están para mirar, ¿no?". Por último, reconocen que serían infieles con algún famoso."Con mi amor platónico que es Miguel Bosé, aunque no me haría ni caso".