Karla Sofía Gascón ha sido entrevistada en 'El Hormiguero'. La actriz recibió el premio a la mejor actriz en la última edición del Festival de cine de Cannes por su participación en la película 'Emilia Pérez'. La película musical se estrenará el próximo diciembre en cines y, en ella, comparte cartel con Selena Gomez o Zoe Saldaña.

Su éxito ha llevado a la actriz a codearse con estrellas de fama internacional como Madonna. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Karla no ha dudado en contar en el programa de Antena 3 cómo fue su experiencia al conocer a la reina del pop. "Me agarró en un momento que estaba harta ya de llorar", le cuenta a Pablo Motos, "llevo seis meses llorando desde Cannes". La actriz ha explicado que la cantante estaba muy emocionada por conocerla ya que había visto dos veces la película.

"Cuando llegué yo me abrazó, me empezó a comer la oreja y le dije 'ya Madonna, vive la vida, disfruta'", le dijo a la artista. "Se quedó la mujer mirándome como diciendo 'esta es tonta'", añade. El presentador se ha quedado alucinado ante la reacción de la actriz. "Te invita Madonna porque le ha gustado tu película... y te sabe mal", le ha dicho. "No, me sabe mal que llorase porque me disgusta que la gente llore", ha respondido Karla Sofía. "No puedes decidir lo que va a hacer Madonna", ha apostillado Motos.