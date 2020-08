Una estrella de la música como Miley Cyrus acaba de estrenar el videoclip de 'Midnight Sky' con una estética que recuerda mucho a los años 80. En el vídeo, la joven aparece con cinturón de cadena, guantes de cuero, pedrería y un body de nailon.

"Es increíble lo que han hecho, ella está espectacular", destaca Josie, que afirma que el mensaje de su look se basa en "quién quiere ir vestida si puedes ir enjoyada". Una opinión que comparte Cristina Pedroche, quien afirma que le encanta Miley Cyrus: "Puede ir como quiera, es la mayor diva, me encanta y está guapísima".

Por otro lado, Josie destaca el protagonismo de su boca en el vídeo, donde aparece con unos espectaculares labios rojos, que reflejan el empoderamiento femenino, algo que Miley también ha querido resaltar en la letra de su tema con frases como "no necesito que me quieras" o "nací para correr, no le pertenezco a nadie", unas palabras que muchos afirman ir dirigidas a su exmarido Liam Hemsworth. Puedes ver el videoclip completo a continuación.