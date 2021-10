Dani Mateo propone un divertido reto a Josie en plató: hacer un traje de novia con papel higiénico con Cristina Pedroche como modelo en directo. Además, Lorena Castell se ofrece como asistenta para ayudar al experto en moda a superar el reto. "Aquí hay alfileres y todo", destaca Josie, al comenzar a poner a Pedroche el papel higiénico.

"Déjalos caer como algas", explica Josie a Lorena Castell sobre cómo poner el papel higiénico a Pedroche, que recibe un pinchazo: "Ay, esa era mi teta, Jou", afirma Cristina Pedroche. Por otro lado, la zapeadora pregunta al experto en moda si le gusta ese estilo para presentar las Campanadas. ¿Será un look parecido? ¿Cuál es el resultado final? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia, donde, además, tapan completamente a Pedroche, cabeza incluida: "Me estáis bajando el vestido y se me van a ver las tetillas".

"Tenéis a Toni Cantó y a mí no"

Dani Mateo y Josie recorren los pasillos de la productora, donde analizan los retratos de los famosos y los programas que están colgados. "Me tengo que quejar, tenéis a todo el mundo, menos a mí", critica Josie en este vídeo.