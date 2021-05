Josie llega al plató de Zapeando para analizar los últimos looks de Meghan Markle y Kate Middleton. Aunque las cuñadas siempre han sido muy distintas esta semana han encontrado un detalle en común: el color rojo. Y es que Markle y Middleton aparecieron en sus respectivos actos vestidas del mismo color. La actriz acudió a un acto de apoyo a la campaña de vacunación global con un vestido rojo de amapolas de Carolina Herrera mientras que su cuñada presentó su primer libro con un abrigo rojo. ¿Casualidad?

El experto en moda afirma que Meghan Markle "es cada día más Begoña Villacís con Maú": ¿Tiene tatuado el rímel?, nunca la he visto con la cara lavada y a Kate sí". Además, el estilista critica que "no puede ser este ojo": "Es una calamidad todo ello". Pero, ¿qué piensa del look de Kate Middleton? Puedes ver su análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.

Los detalles ocultos en los looks "rebeldes" de Meghan Markle

