"Vamos a recibir al único colaborador que te puede mostrar los mejores looks para pasar la cuarentena por coronavirus": así presenta Dani Mateo a Josie en Zapeando. El experto en moda aparece en plató con un espectacular tocado.

Y es que Josie quería llevarlo a una fiesta, pero, según explica, no ha sido posible por el coronavirus: "Está toda la moda parada, hasta dentro de 15 días no hay eventos". "Está todo parado, menos las influencers, que no paran de influir".

Además, Josie analiza en este vídeo de Zapeando los últimos looks del príncipe Harry y Meghan Markle que reflejan cómo se quieren vengar de la Casa Real: "Estos looks demuestran que en esa familia han pasado cosas muy fuertes".