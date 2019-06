El enfrentamiento entre Josie y Marc Giró en Zapeando: "Hace años que no hablamos porque nos odiamos, somos las dos Españas"

Josie ha visitado Zapeando para hacer su sección de moda semanal y Frank Blanco ha aprovechado para reunirle con Marc Giró, también colaborador en el programa.

"Hace años que no hablamos porque desde que llegamos a Madrid nos odiamos. Hemos estado siempre en desacuerdo, somos las dos Españas", ha confesado Marc Giró. Tras escuchar estas declaraciones, Josie le ha contestado: "Somos dos periodistas de moda yo continúo siendo editor en una revista y tú estarás en otras".

Según Marc, esto ocurre porque "la gente de la moda" no se lleva "bien", algo que Josie ha confirmado: "No me tengo que llevar bien con todos, hay gente que me da mucha pereza".