Katy Perry, Jennifer López o Lady Gaga fueron algunas de las famosas que impactaron con los looks elegidos para el evento de investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Pero ¿qué le han parecido realmente al estilista colaborador de Zapeando? Josie no se corta y opina que el elegido por Lady Gaga "te deja mal". Tampoco el de las otras cantantes son los mejores looks, según el estilista.

Quien acaparó más de un foco fue Ella Emhoff, la hijastra de Kamala Harris, que cautivó a las redes con su abrigo a cuadros con pedrería y cuello de bebe. Hay quien especula que la joven de 22 años y estudiante de diseño será un importante icono de estilo en esta era Biden. "Ella me encanta porque está empezando, se divierte con el crochet y no está intentando ser perfeccionista de nada", reconoce Josie.

