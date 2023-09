Quedan tres meses para Nochevieja y, por ende, tres meses para que Josie y Cristina Pedroche nos sorprendan con el vestido de las Campanadas. "Este año es muy especial porque son 10 años dándolas y este soy madre", comenta la presentadora en Zapeando, que todavía no ha decidido si se llevará o no a la niña: "Ya veremos". "Me da pena por el frío, y me da pena dejarla en casa", confiesa a sus compañeros, aunque Josie le aconseja que no lo haga porque allí "se monta muy parda".

"¿Y si hacéis un vestido con el bebé?", les propone Dani Mateo. "Ahora es mucho más emocionante todo", reconoce el estilista en Zapeando, que advierte a Cristina Pedroche de que le tiene que "tomar las medidas la semana que viene". "Es lo que venía a decirte", comenta.

Además, en este vídeo, Josie da las primeras pistas de cómo será el vestido de Cristina Pedroche en Nochevieja: "Este va a ser el mejor año. Lo digo todos los años, pero es verdad. Podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer".