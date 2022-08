Josie visita el plató de Zapeando para analizar los últimos looks de celebrities como Georgina Rodríguez, a quien se ha visto en el Santuario de Fátima, en Portugal. La mujer de Cristiano Ronaldo acudió vestida con un vestido de punto blanco con el que marcaba sus espectaculares curvas. Además, también llevaba un pañuelo en la cabeza y un bolso de Chanel.

Una imagen que recuerda a Sophia Loren, pero ¿qué le parece a Josie? "Me encanta el color", destaca el experto en moda, que analiza el pañuelo en el pelo: "Quiere emular una mantilla antigua, pero su versión de 2022". "Lo único que veo es que va muy embutida, pero es que si no no sería ella", resalta Josie que, aunque afirma que podría estar mejor, tampoco está mal. "Todo es muy marciano lo que está pasando en estas fotos", analiza Josie, que detalla que "por lo visto se presentó con dos estilistas y maquilladores para hacer estas fotos que son parte de la segunda temporada de su reality".