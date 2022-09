El Hormiguero ha recibido la visita de la leyenda, Jamie Lee Curtis, una de las actrices que mejor ha gritado a cámara gracias a su saga 'Halloween'. Y es que no cabe duda de que Jaime sabe gritar y sacar los colores y es que la conocida actriz realizó una confesión que dejó alucinado a Pablo Motos.

"¿Siempre vas de blanco?", preguntó Curtis al presentador, al que confesó que "una camisa blanca en un hombre" le parece superatractivo. Sin embargo, rápidamente la actriz detalló que no le estaba tirando los tejos. "Eso de que no me estás tirando los tejos lo dirás tú", afirmó Pablo Motos a Jaime Lee, que respondió: "Me caes muy bien, pero no sexualmente, y esto lo digo para que no me pongas un pleito".

Y es que Jaime Lee solo tiene ojos para su marido, el actor y director Christopher Guest, con el que lleva casada 38 años y al que conoció de una curiosa forma que contó en el plató: "Le vi en una foto y dije, 'me voy a casar con este'". "Llamé a su agente y nunca me devolvió la llamada", contó la actriz, que desveló que se lo encontró dos meses después en un restaurante. Tras varias miradas y gestos, al día siguiente el actor le llamó y cuatro meses después se casaron. Puedes verlo en el vídeo que hay sobre estas líneas.