Isabel Forner somete a los zapeadores a un divertido reto de animales: la periodista deportiva les enseña varias fotografías y ellos deben adivinar si existen en realidad o no. Después de ver sorprendentes animales, Paula Púa pregunta a sus compañeros con qué animal de los que han visto se ven reflejados.

"¿Y tú, Isa?", pregunta Lorena Castell a Forner. Rápidamente, Miki Nadal afirma que "el de silicona", desatando las risas de todo el plató. "Que luego la gente me dice que llevo cosas, no llevo nada de silicona", destaca Isabel Forner, que insiste en que es todo natural. "La única que no está operada de la mesa y se lo digo a ella", reconoce Miki Nadal sobre Isabel Forner. A su vez, Lorena Castell confiesa que por el pinganillo se está riendo hasta el director de Zapeando: "venga, por favor, dejad de hacer sangre con Isabel Forner". Puedes ver el cómico momento en el vídeo que hay sobre estas líneas.