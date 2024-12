Isabel Forner desvela cómo reaccionaría su padre si su novio comiera papel higiénico: "Llama a la policía"

En Zapeando han mostrado la historia de Kinah, una mujer que sufre una extraña adicción: le gusta comer papel higiénico. Esto provocó, entre otras cosas, que su prometido decidiera dejarla ya que no soportaba la afición de la chica. ¿Actuarían los zapeadores igual que el novio de Kinah si a su pareja le gustara comer papel higiénico?

Isabel Forner explica que ella no podría llevar a una pareja así a su casa para conocer a sus padres. "No podría llevar una doble vida", añade. La zapeadora cuenta que su padre es muy serio y, al descubrir la adicción de su pareja, "se quedaría '¿pero tú qué has hecho con mi hija?' y llamaría a la policía".

La zapeadora pregunta a Miki Nadal qué haría si una de sus hijas llevara a casa a un chico que come papel higiénico. El zapeador explica que si su hija les amenazara con irse de casa si no aceptan a su novio haría "como un padre que salió en 'El diario de Patricia'". "Creo que, para tus padres, presentarle alguien así sería un papelón", comenta Dani.