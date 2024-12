Isabel Forner confiesa cómo la llaman sus asistentes virtuales: "Me lo puse con 18 años..."

Dani Mateo pregunta a los zapeadores si los asistentes virtuales, que se han popularizado en todos los hogares, "empezarán a contestarnos". María Gómez comenta que, si les insultas, te dicen 'no hace falta que me digas esas cosas'. "Pero, además, como pasivo agresiva se están viniendo arriba", añade. "Es le principio de la rebelión", responde Nacho García.

Isabel Forner, por su parte, quiere saber cómo les llaman sus dispositivos. "A mí gordi", dice, en broma, María. "A mí me llaman Dios'", afirma, irónico, Miki Nadal. "Yo tengo otro nombre, me llama 'reina mora'", desvela Isabel.

"Todos mis dispositivos me dicen 'Dime, reina mora'", añade la zapeadora. "¿Eso se puede?", pregunta, María, interesada. "Acabo de descubrir que a mis dispositivos les caigo mal, no me llaman de ninguna manera", se 'lamenta' Dani. "Es mi alter ego", afirma Forner. "Pensaba que era un poco más normal", argumenta, Isabel, al ver el revuelo que ha generado. "Me lo puse con 18 años", se justifica.