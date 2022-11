"Algo típico de estas fechas es elegir calendario para el próximo año", comenta Dani Mateo, por eso, y antes de que los zapeadores se decanten por el de "UNICEF o el de Talleres Manolo", les sugiere que escojan para presidir su cocina este calendario protagonizado por los vecinos de Peña Zafra de Abajo, una pedanía de Barinas, en Murcia.

Como puedes ver en el vídeo principal de la noticia, se han puesto creativos y han hecho un calendario para "luchar contra la España vaciada" y demostrar que, en su pueblo, "además de vino y calabazas, hay una gente estupenda", comenta la también colaboradora de El Intermedio. "No me digáis que no es maravillosa esta iniciativa", espeta. "Me encanta, qué chulada de foto", expresa, por su parte, Cristina Pedroche. Puedes ver la original iniciativa de estos vecinos en el vídeo principal de la noticia.